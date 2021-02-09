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تكليف إسراء عسيري رئيساً تنفيذياً للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع

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تكليف إسراء عسيري رئيساً تنفيذياً للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تكليف إسراء عسيري رئيساً تنفيذياً للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع
ضمن الخطوات التطويرية التي تشهدها الهيئات الإعلامية خلال الفترة الحالية

تكليف إسراء عسيري رئيساً تنفيذياً للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، برئاسة وزير الاعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي؛ قراراً بتكليف إسراء منصور عسيري؛ رئيساً تنفيذياً للهيئة.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس إدارة الهيئة أخيراً.

يأتي ذلك ضمن الخطوات التطويرية التي تشهدها الهيئات الإعلامية خلال الفترة الحالية، وفق توجيهات وزير الإعلام المكلف.

واستطاعت إسراء عسيري؛ خلال فترة تكليفها برئاسة اللجنة التنفيذية بالهيئة، خلال الفترة الماضية أن تقدم عملاً مهنياً متميزاً، وأعادت تنظيم قطاعات الهيئة وأعمالها، كما أسهمت في إعداد الخطط والتوجهات المستقبلية، إضافة لإدارتها المكتب التنفيذي لمعالي وزير الإعلام المكلف الذي أشرفت على تأسيسه وإدارته منذ إطلاقه.

وتتمتع إسراء عسيري؛ التي تحمل شهادة البكالوريوس في إدارة نظم المعلومات وشهادة الماجستير في إدارة الأعمال وزمالة معهد ماكين للقيادة التنفيذية، بخبرة تقارب الـ 18 عاماً في مجالات تقنية المعلومات وريادة الأعمال، وعملت سابقاً في عدة مناصب في جهات مختلفة، حيث تقلدت مناصب قيادية في هيئة الإذاعة والتلفزيون، والصندوق الصناعي، كما عملت في منظمة وندروومان التقنية ومعهد ماكين في الولايات المتحدة الأمريكية، وأسست عدداً من الشركات التي من أهمها شركة اي تري للحلول الرقمية إحدى الشركات التي ترعاها إنديفور العالمية في المملكة العربية السعودية.

كما مثلت المملكة في عدد من اللجان، منها تحالف رواد الأعمال G20 لأربع دورات، وهي عضو مؤسّس في المهنيات السعوديات.الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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