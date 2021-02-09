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المويه.. تدخّل طبي سريع ينقذ مريضًا من قطعة "حديد" سكنت إصبعه!

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"الحميدان" داعيًا للتحرك الفوري: المريض وصل المستشفى متأخرًا أيامًا

المويه.. تدخّل طبي سريع ينقذ مريضًا من قطعة

نجح فريق طبي في مستشفى المويه العام، في استخراج قطعة حديد صغيرة من إصبع مريض وصل إلى الطوارئ وهو يعاني من ألم وانتفاخ شديد باليد اليمنى.

وبالكشف عليه وإجراء الفحوصات الإشعاعية على اليد؛ اتضح وجود جسم غريب في اليد.. وعلى الفور تم إدخال المريض إلى غرفة العمليات؛ حيث قام طبيب العظام والفريق الطبي، بإجراء عملية جراحية ناجحة استمرت لمدة ساعتين، وتم استخراج القطعة الحديدية من اليد، وأدخل إلى قسم التنويم، وحالته مستقرة.

وأشار المتحدث الإعلامي بـ"صحة الطائف" سراج الحميدان، إلى أن الفريق الطبي تعامل بشكل سريع مع حالة المريض الذي وصل إلى المستشفى متأخرًا عدة أيام؛ بحجة أنه يسكن في منطقة صحراوية بعيدة، وكاد تأخره أن يؤثر على سلامته نتيجة تواجد جسم غريب داخل الجسم؛ داعيًا إلى ضرورة الوصول إلى أقرب منشأة صحية في حالة التعرض إلى مثل هذه الحالات.

يشار إلى أن مستشفى المويه العام يقع على طريق الرياض، ويبعد عن الطائف حوالى 200كم.

فريق طبي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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