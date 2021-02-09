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معركة الخبز.. 3 ملايين تركي يعجزون عن سداد فواتير الكهرباء والغاز!

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معركة الخبز.. 3 ملايين تركي يعجزون عن سداد فواتير الكهرباء والغاز! معركة الخبز.. 3 ملايين تركي يعجزون عن سداد فواتير الكهرباء والغاز!
فيما شرعت السلطات في اتخاذ إجراءات قانونية بحق 176 ألف مشترك

معركة الخبز.. 3 ملايين تركي يعجزون عن سداد فواتير الكهرباء والغاز!

قامت السلطات التركية، بقطع الكهرباء عن 2 مليون و530 ألف مواطن، والغاز الطبيعي عن 579 ألف و642 مواطن؛ لعجزهم عن سداد الفواتير خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2020.

وخلال إجابته عن مذكرة استفهامية، تَقَدّم بها نائب حزب الشعب الجمهوري عن مدينة نيدا، عمر فتحي جورار، أفاد وزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، بأن الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي، شهدت قطع الكهرباء عن 2 مليون و530 ألف مواطن، والغاز الطبيعي عن 579 ألفًا و642 مواطنًا بشكل مؤقت؛ لعجزهم عن سداد الفواتير.

وخلال الفترة عينها، شرعت السلطات في اتخاذ إجراءات قانونية بحق 53 ألفًا و840 من مشتركي خدمة الكهرباء، و123 ألفًا و657 من مشتركي خدمة الغاز الطبيعي؛ لعجزهم عن سداد فواتير الخدمة.

ووفق صحيفة "زمان" التركية المعارضة؛ فمن جانبه صرّح "جورار" بأن المواطن التركي أصبح عاجزًا حتى عن توفير الخبز لأسرته خلال الإجراءات الاحترازية المتخذة بسبب جائحة كورونا، وأضاف قائلًا: "من المحزن قطع الخدمات عن الأشخاص لعجزهم عن سداد فواتير الكهرباء والغاز الطبيعي؛ بل واتخاذ إجراءات قانونية بحقهم".

وتابع النائب البرلماني: "مفهوم الدولة الاجتماعية يوجب في مثل هذه الأوضاع عدم قطع الغاز الطبيعي والكهرباء الذين يتمتعان بأهمية حيوية لإدامة الحياة، وعدم الشروع في ملاحقة الأشخاص قانونيًّا لعجزهم عن سداد الفواتير".

هذا وقد تقدم "جورار" بمقترح قانوني يطالب بعدم تحصيل الضرائب وفارق الزيادة عن فواتير الكهرباء والغاز الطبيعي لمدة عام على الأقل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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