نجران .. 25 جولة رقابية تنذر 19 منشأة وتغلق منشأتين خالفتا احترازات كورونا

★ ★ ★ ★ ★

أمين المنطقة شدّد على عدم التهاون مع المخالفة وسيتم تطبيق العقوبات بحقها

نفّذت أمانة منطقة نجران ممثلة في بلدية وسط مدينة نجران الفرعية، أمس، 25 جولة رقابية، أسفرت عن إغلاق منشأتين تجاريتين مخالفتين للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية، وإنذار 19 منشأة.

وأكد أمين المنطقة المهندس عيد بن نايف العتيبي، أن الفرق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة، مشدداً على أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة، وسيتم تطبيق العقوبات بحقها.

ودعا المهندس العتيبي، المواطنين والمقيمين، إلى الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا عبر خدمة البلاغات الموحدة 940.

أمانة منطقة نجران