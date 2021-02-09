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محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير ورصف الميادين ببنها وطوخ

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محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير ورصف الميادين ببنها وطوخ محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير ورصف الميادين ببنها وطوخ

مصراوي Masrawy

10:08 ص الثلاثاء 09 فبراير 2021

القليوبية- أسامة علاء الدين:

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية تابع خلالها عدد من مشروعات الرصف وتطوير الميادين بمدن بنها وطوخ وقليوب.

بدأ المحافظ جولته بمتابعة أعمال تطوير كورنيش مدينة بنها، ورصف الكورنيش ببلاط الإنترلوك وتركيب برجولات وأماكن استراحات للمواطنين، وأعمال تركيب أعمدة الإنارة وزراعة الأشجار.

واستكمل المحافظ الجولة بتفقد أعمال الرصف بطريق "كفر الجزار- ورورة - ميت الحوفيين"، وتدبيش طريق طحلة إلى خط 13، وتطوير ميدان كاميليا ووابور الثلج.

وأكمل المحافظ الجولة بمتابعة أعمال رصف طريق مدخل ومخرج بنها القبلي عند مساكن طابا بطول 3.7 كيلو متر بتكلفة 40 مليون جنيه.

وفي طوخ تفقد الهجان، أعمال الرصف من كوبري السد على مصرف القليوبية بنامول بطوخ،

واختتم الجولة بتفقد أعمال تطوير ميدان العاشر من رمضان بقليوب.

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