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الأمن العام: ضبط 244 تاجر مخدرات و27 من ممارسي أعمال البلطجة في 24 ساعة
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السبت 13 فبراير 2021 01:48 مساءً
وزير الشباب والرياضة: نهتم بالكيانات الشبابية ونساهم في تنفيذ مشاريعهم- صور
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السبت 13 فبراير 2021 01:48 مساءً
في دمياط.. البطارخ في الصدارة و"البوري" بـ 60 جنيهًا
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السبت 13 فبراير 2021 01:48 مساءً
كانت تقل مرضى.. سقوط سيارة في ترعة "العباسية" بدمياط
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السبت 13 فبراير 2021 01:48 مساءً
العناني وطلعت يبحثان مشروعات التحول الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية لوزارة السياحة والآثار
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السبت 13 فبراير 2021 01:48 مساءً
مستشفى القوات المسلحة بالإسكندرية تستضيف خبير جراحة القلب والصدر بالمملكة المتحدة
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السبت 13 فبراير 2021 01:48 مساءً
الصكوك السيادية وتعيينات الصناديق الخاصة.. ماذا تناقش لجان البرلمان غدًا؟
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السبت 13 فبراير 2021 01:48 مساءً
القوى العاملة: تعيين 3710 شاب بينهم 68 من ذوي القدرات بالجيزة
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السبت 13 فبراير 2021 01:48 مساءً
طليقها دفع المهر.. "السديري": حكاية زواج الفقير الأبكم من اليمنية الجميلة
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السبت 13 فبراير 2021 01:33 مساءً
لن تكون وجهة سياحية فقط.. "النافع" يبلور القيمة الاقتصادية لـ"كورال بلوم"
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السبت 13 فبراير 2021 01:33 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
BBC News عربي
"النساء تثرثر كثيرا" رئيس أولمبياد طوكيو يتعرض لضغوط للاستقالة بعد تصريحه المثير للجدل
أخبار العالم
BBC News عربي
الثلاثاء 09 فبراير 2021 10:12 صباحاً
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بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
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