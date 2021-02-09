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الأمن العام: ضبط 244 تاجر مخدرات و27 من ممارسي أعمال البلطجة في 24 ساعة
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السبت 13 فبراير 2021 01:48 مساءً
وزير الشباب والرياضة: نهتم بالكيانات الشبابية ونساهم في تنفيذ مشاريعهم- صور
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السبت 13 فبراير 2021 01:48 مساءً
في دمياط.. البطارخ في الصدارة و"البوري" بـ 60 جنيهًا
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السبت 13 فبراير 2021 01:48 مساءً
كانت تقل مرضى.. سقوط سيارة في ترعة "العباسية" بدمياط
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السبت 13 فبراير 2021 01:48 مساءً
العناني وطلعت يبحثان مشروعات التحول الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية لوزارة السياحة والآثار
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السبت 13 فبراير 2021 01:48 مساءً
مستشفى القوات المسلحة بالإسكندرية تستضيف خبير جراحة القلب والصدر بالمملكة المتحدة
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السبت 13 فبراير 2021 01:48 مساءً
الصكوك السيادية وتعيينات الصناديق الخاصة.. ماذا تناقش لجان البرلمان غدًا؟
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السبت 13 فبراير 2021 01:48 مساءً
القوى العاملة: تعيين 3710 شاب بينهم 68 من ذوي القدرات بالجيزة
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السبت 13 فبراير 2021 01:48 مساءً
طليقها دفع المهر.. "السديري": حكاية زواج الفقير الأبكم من اليمنية الجميلة
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السبت 13 فبراير 2021 01:33 مساءً
لن تكون وجهة سياحية فقط.. "النافع" يبلور القيمة الاقتصادية لـ"كورال بلوم"
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السبت 13 فبراير 2021 01:33 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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أشيك سباك في مصر.. بـبدلة وكرفات و 80 سنة بيجري ويعافر
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فيديو اليوم السابع
الثلاثاء 09 فبراير 2021 10:05 صباحاً
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