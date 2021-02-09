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تطبيق "توكلنا" شرطٌ لدخول مقار هيئة الأمر بالمعروف بمكة المكرّمة

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تطبيق "توكلنا" شرطٌ لدخول مقار هيئة الأمر بالمعروف بمكة المكرّمة تطبيق "توكلنا" شرطٌ لدخول مقار هيئة الأمر بالمعروف بمكة المكرّمة
وفق الإجراءات والتدابير الوقائية لجائحة كورونا.. العمري: لا تهاون

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اشترط فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرّمة، تفعيل تطبيق "توكلنا" للدخول إلى مقار الهيئات والمراكز التابعة له، وفق الإجراءات والتدابير الوقائية لجائحة كورونا.

وشدّد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرّمة فؤاد بن سعود العمري، على ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية وعدم التهاون في ذلك، ونشر الوعي بين المجتمع عن طريق تكثيف الدوريات الميدانية واللوحات الإرشادية، بالتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة.تطبيق توكلنا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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