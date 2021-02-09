أخبار عاجلة

كانت تقل مرضى.. سقوط سيارة في ترعة "العباسية" بدمياط -
العناني وطلعت يبحثان مشروعات التحول الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية لوزارة السياحة والآثار -
مستشفى القوات المسلحة بالإسكندرية تستضيف خبير جراحة القلب والصدر بالمملكة المتحدة -
الصكوك السيادية وتعيينات الصناديق الخاصة.. ماذا تناقش لجان البرلمان غدًا؟ -
القوى العاملة: تعيين 3710 شاب بينهم 68 من ذوي القدرات بالجيزة -
طليقها دفع المهر.. "السديري": حكاية زواج الفقير الأبكم من اليمنية الجميلة -
لن تكون وجهة سياحية فقط.. "النافع" يبلور القيمة الاقتصادية لـ"كورال بلوم" -
إصابة شاب بطلق ناري في ظروف غامضة بقنا -
أهالي قرية "الأحراز" بالشرقية يتبرعون بـ 195 كيس دم -
الصلح ينهي الخلافات بين قبيلتي العليقات والترابين بجنوب سيناء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الجعيد": مشروع التشريعات الذي أعلنه ولي العهد أرسى مبادئ العدل وحقوق الإنسان

Print
"الجعيد": مشروع التشريعات الذي أعلنه ولي العهد أرسى مبادئ العدل وحقوق الإنسان "الجعيد": مشروع التشريعات الذي أعلنه ولي العهد أرسى مبادئ العدل وحقوق الإنسان
قال: البنية التشريعية السليمة إحدى أهم ركائز التطور الاقتصادي والاجتماعي وأثرها كبير

قال الدكتور أصيل الجعيد أستاذ القانون الجنائي المساعد بمعهد الإدارة العامة، إن مشروع التشريعات الذي أعلنه سمو ولي العهد -حفظه الله- يأتي استكمالاً تشريعياً مهماً لما قدّمه سابقاً.

وأكد الجعيد، أنه منذ تولي سمو ولي العهد منصبه دفع باتجاه مزيدٍ من التنظيم والتقنين، ولا شك في أن البنية التشريعية السليمة هي إحدى أهم ركائز التطور الاقتصادي والاجتماعي، مشيراً إلى أن القانون هو انعكاس لحضارة المجتمع وتمسكه بمبادئ العدل وحقوق الإنسان.

وأضاف في حديثه لـ"سبق"، "جاء إعلان سمو ولي العهد شاملاً لجوانب أساسية أهمها، أولاً مشروع نظام الأحوال الشخصية ويغطي هذا المشروع التعاملات الخاصة بالأحوال الشخصية كافة، ويضعها في إطار قانوني مفصل ومكتوب ويحيد أي خلاف فقهي غير محسوم ويسرع المعاملات والقضايا، ثانياً نظام المعاملات المدنية، ويركز على التعاملات في الشؤون المدنية، كالأجرة وعقود البيع بأنواعها ونحو ذلك".

وتابع، "ثالثاً مشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية وهذا النظام مهم جداً، إذ يقلل من الاختلافات في الأحكام القضائية بشأن قضايا التعزير المرسل للجرائم التي ليست لها أوصاف جنائية مكتوبة، حيث يضعها النظام تحت سلطة القاضي الجنائي، وأدى هذا لتفاوت الأحكام التعزيرية وكثرة الاجتهادات ويعيدنا هذا المشروع للقاعدة الأساسية التي تقرر أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص صريح".

واستدرك: "رابعاً مشروع نظام الإثبات وهو مشروع يعمل على حصر طرق الإثبات القضائية كافة من شهادة وقرائن وأدلة، وكذلك طرق الإثبات المدني والجنائي وغيرها مما يحد من الاجتهادات والآراء الشخصية في هذا المجال".

واختتم الجعيد، بأن هذه الحزمة من التشريعات والأنظمة سيكون لها أثرها الإيجابي على البيئة العدلية في المملكة، وليس هذا مستغرباً أن سمو ولي العهد -حفظه الله- رجل قانون، ولطالما اعتنى بسن القوانين وتحديث الأنظمة وتعيين المستشارين القانونيين وتطبيق التشريعات بحذافيرها دون تفريق أو استثناءات وجعل المساواة في تطبيق القانون شعاراً لهذه المرحلة العظيمة من تاريخ بلادنا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
طليقها دفع المهر.. "السديري": حكاية زواج الفقير الأبكم من اليمنية الجميلة

طليقها دفع المهر.. "السديري": حكاية زواج الفقير الأبكم من اليمنية الجميلة

لن تكون وجهة سياحية فقط.. "النافع" يبلور القيمة الاقتصادية لـ"كورال بلوم"

لن تكون وجهة سياحية فقط.. "النافع" يبلور القيمة الاقتصادية لـ"كورال بلوم"

"أوكسفورد" تختبر فعالية لقاح "أسترازينيكا" على الأطفال

"أوكسفورد" تختبر فعالية لقاح "أسترازينيكا" على الأطفال

أمانة الشرقية تغلق 29 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية

أمانة الشرقية تغلق 29 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية

شبكة عيون الإخبارية