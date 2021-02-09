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وفاة المذيع والمخرج عبدالرحمن يغمور.. وابنه: هذه تغريدته أكرموه بنشرها

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ارتبط في ذاكرة المشاهدين ببرامج عدة والإعلان عن رؤية هلال شهر رمضان

وفاة المذيع والمخرج عبدالرحمن يغمور.. وابنه: هذه تغريدته أكرموه بنشرها

توفي فجر اليوم المذيع والمخرج السعودي عبدالرحمن محمود يغمور، عن عمر يناهز 85 عامًا.

وقال نجله فراس عبدالرحمن صباح اليوم على تويتر: بقلوب راضية ومؤمنة بقضاء الله وقدره، انتقل إلى رحمة الله فجر هذا اليوم، والدي عبدالرحمن محمود يغمور، بعد صراع مع المرض، اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. وكتب والدي هذه التغريدة أكرموه بنشرها.

يُذكر أن يغمور يُعد من أقدم المذيعين السعوديين، كما عمل مديرًا للقناة الأولى. وارتبط "يغمور" في ذاكرة المشاهدين ببرامج مثل "يوم جديد" و"بك نستعين"، وتقديم نشرات الأخبار الرئيسية، والإعلان عن رؤية هلال شهر رمضان وعيد الفطر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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