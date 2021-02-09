ابن سمار: إعلان ولي العهد تطوير منظومة التشريعات العدلية خطوة ناجحة

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قال: أكدت حرص القيادة الرشيدة على التطوير والعمل المستمر

أشاد رئيس مجلس إدارة شركة دار السمار رجل الأعمال محمد بن سمار؛ بإعلان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تطوير منظومة التشريعات المتخصصة، ومن ضمنها مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ومشروع نظام الإثبات.

وقال ابن سمار "إعلان ولي العهد خطوة موفقة، إن شاء الله تعالى، في الطريق السليم بما يرضي الله، وهو إعلان جاء بعد نظرة القيادة الرشيدة -أيدها الله- ممثلة بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في المُضي قدماً في كل ما يجعل هذه البلاد دائماً في المُقدمة ووضع إصلاحات مستمرة ومتجدده تُعزز مِن الكفاءة والأداء.

وتابع: هي خطوة ناجحة أكدت حرص القيادة الرشيدة على التطوير والعمل المستمر، كما ذكر سموه، وتُمثل موجه جديدة من الإصلاحات التي ستُسهم في إمكانية التنبؤ بالأحكام ورفع مستوى النزاهة وكفاءة أداء الأجهزة العدلية، وندعو الله أن يحفظ المملكة وحُكامها وشعبها وييسر لنا كُل خير.