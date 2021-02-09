أخبار عاجلة

طليقها دفع المهر.. "السديري": حكاية زواج الفقير الأبكم من اليمنية الجميلة -
لن تكون وجهة سياحية فقط.. "النافع" يبلور القيمة الاقتصادية لـ"كورال بلوم" -
إصابة شاب بطلق ناري في ظروف غامضة بقنا -
أهالي قرية "الأحراز" بالشرقية يتبرعون بـ 195 كيس دم -
الصلح ينهي الخلافات بين قبيلتي العليقات والترابين بجنوب سيناء -
لقاح فيروس كورونا لن يكون ناجعا لو لم يشمل الدول الفقيرة -
"أوكسفورد" تختبر فعالية لقاح "أسترازينيكا" على الأطفال -
أمانة الشرقية تغلق 29 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية -
126 جوادًا عالميًّا تتوافد لـ"كأس السعودية" -
مسؤول سوداني: ما تفعله إثيوبيا في الأراضي السودانية يشبه الاستيطان الإسرائيلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ابن سمار: إعلان ولي العهد تطوير منظومة التشريعات العدلية خطوة ناجحة

Print
ابن سمار: إعلان ولي العهد تطوير منظومة التشريعات العدلية خطوة ناجحة ابن سمار: إعلان ولي العهد تطوير منظومة التشريعات العدلية خطوة ناجحة
قال: أكدت حرص القيادة الرشيدة على التطوير والعمل المستمر

ابن سمار: إعلان ولي العهد تطوير منظومة التشريعات العدلية خطوة ناجحة

أشاد رئيس مجلس إدارة شركة دار السمار رجل الأعمال محمد بن سمار؛ بإعلان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تطوير منظومة التشريعات المتخصصة، ومن ضمنها مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ومشروع نظام الإثبات.

وقال ابن سمار "إعلان ولي العهد خطوة موفقة، إن شاء الله تعالى، في الطريق السليم بما يرضي الله، وهو إعلان جاء بعد نظرة القيادة الرشيدة -أيدها الله- ممثلة بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في المُضي قدماً في كل ما يجعل هذه البلاد دائماً في المُقدمة ووضع إصلاحات مستمرة ومتجدده تُعزز مِن الكفاءة والأداء.

وتابع: هي خطوة ناجحة أكدت حرص القيادة الرشيدة على التطوير والعمل المستمر، كما ذكر سموه، وتُمثل موجه جديدة من الإصلاحات التي ستُسهم في إمكانية التنبؤ بالأحكام ورفع مستوى النزاهة وكفاءة أداء الأجهزة العدلية، وندعو الله أن يحفظ المملكة وحُكامها وشعبها وييسر لنا كُل خير.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
طليقها دفع المهر.. "السديري": حكاية زواج الفقير الأبكم من اليمنية الجميلة

طليقها دفع المهر.. "السديري": حكاية زواج الفقير الأبكم من اليمنية الجميلة

لن تكون وجهة سياحية فقط.. "النافع" يبلور القيمة الاقتصادية لـ"كورال بلوم"

لن تكون وجهة سياحية فقط.. "النافع" يبلور القيمة الاقتصادية لـ"كورال بلوم"

"أوكسفورد" تختبر فعالية لقاح "أسترازينيكا" على الأطفال

"أوكسفورد" تختبر فعالية لقاح "أسترازينيكا" على الأطفال

أمانة الشرقية تغلق 29 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية

أمانة الشرقية تغلق 29 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية

شبكة عيون الإخبارية