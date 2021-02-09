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قائد القيادة المركزية الأمريكية.. ندعم وسنزودها بالمعلومات الاستخباراتية

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قائد القيادة المركزية الأمريكية.. ندعم السعودية وسنزودها بالمعلومات الاستخباراتية قائد القيادة المركزية الأمريكية.. ندعم وسنزودها بالمعلومات الاستخباراتية
في حديثه مع معهد الشرق الأوسط بواشنطن

قائد القيادة المركزية الأمريكية.. ندعم السعودية وسنزودها بالمعلومات الاستخباراتية

أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي في حديث مع معهد الشرق الأوسط في واشنطن، أن واشنطن ستواصل التعاون ودعم المملكة في الدفاع عن نفسها بكفاءة وفعالية ضد التهديد المشترك "إيران".

وقال ماكينزي إنه لم يتم الإشارة أو فعل أي أمر من قِبَل إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، من شأنه أن يوقف عمل الولايات المتحدة مع المملكة ضد أنشطة طهران المزعزعة للاستقرار.

وأشار قائد القيادة المركزية الأمريكية "على مدى الأسابيع العديدة الماضية، إلى أنه تم شن عدد من الهجمات من اليمن ضد المملكة العربية ، سنقف ونتعاون مع السعوديين في الدفاع ضد تلك الهجمات من خلال تزويدهم بالمعلومات الاستخباراتية عندما نستطيع ذلك".

وتابع الجنرال ماكينزي: "أي شيء يمكننا القيام به لمساعدة السعوديين في أن يصبحوا أفضل وأكثر فاعلية في الدفاع ضد هذا الهجوم؛ هو أمر جيد لهم ومفيد لنا أيضًا".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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