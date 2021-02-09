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"الأرصاد": فرصة لهطول أمطار على مناطق جازان وعسير ونجران

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"الأرصاد": فرصة لهطول أمطار على مناطق جازان وعسير ونجران "الأرصاد": فرصة لهطول أمطار على مناطق جازان وعسير ونجران
رياح سطحية نشطة على المدينة ومكة والرياض والشرقية

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، رياحاً سطحية نشطة على مناطق (المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة، الرياض، الشرقية)، مع فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، نجران).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 16 - 44 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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