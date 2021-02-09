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تقرير أممي: طورت برنامجها النووي والصاروخي في عام 2020

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تقرير أممي: كوريا الشمالية طورت برنامجها النووي والصاروخي في عام 2020 تقرير أممي: طورت برنامجها النووي والصاروخي في عام 2020

مصراوي Masrawy

06:49 ص الثلاثاء 09 فبراير 2021

نيويورك- (أ ش أ):
كشف تقرير للأمم المتحدة عن قيام بتطوير برنامجها النووي والصاروخي في عام 2020 في انتهاك لنظام العقوبات الدولية.
وذكر التقرير، وفقا لقناة " اليوم" الفضائية اليوم الثلاثاء، أن كوريا الشمالية قامت بإنتاج المادة الانشطارية وصيانة المنشآت النووية وتحديث البنية التحتية الخاصة بالصواريخ، إضافة إلى مواصلتها البحث في الخارج عن المواد والتكنولوجيات لبرنامجها.
وأشار التقرير إلى أن كوريا الشمالية عرضت خلال العام المنصرم صواريخ جديدة قصيرة ومتوسطة المدى، وصواريخ تطلق من الغواصات وأنظمة صواريخ بالستية عابرة للقارات خلال الاستعراضات العسكرية.
وأضاف أن تقييمات إحدى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تشير إلى أن كوريا الشمالية تستطيع تركيب رأس نووي على صواريخ بالستية قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى.
وعلى الرغم من عدم إجراء أي تجارب نووية أو اختبارات لصواريخ بالستية في عام 2020، أعلنت بيونج يانج التحضير لاختبار وإنتاج رؤوس قتالية جديدة للصواريخ البالستية وتطوير أسلحة نووية تكتيكية، حسب التقرير.
ويأتي إعداد التقرير السنوي لخبراء لجنة شؤون العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، والذي من المقرر إحالته إلى المجلس، بعد 3 أسابيع تقريبا من تولي جو بايدن منصب الرئيس الأمريكي.

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