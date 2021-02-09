السلطات المكسيكية: سرقة معدات تصوير إشعاعي "خطيرة للغاية"

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مكسيكو سيتي - (د ب أ):

قالت السلطات المكسيكية يوم الاثنين إن معدات تصوير إشعاعي صناعية "خطيرة للغاية" سُرقت في سالامانكا بولاية جواناخواتو بوسط البلاد.

وذكرت هيئة الحماية المدنية المكسيكية أن اللجنة الوطنية للسلامة والضمانات النووية نبهت بالسرقة لأول مرة ظهر الاثنين.

وجاء في بيان للهيئة "إذا تمت إزالة المصدر المشع من حاويته أو تم التعامل معه أو الاتصال به بشكل مباشر لبضع دقائق إلى ساعات، فقد يتسبب ذلك في إصابة دائمة" ، كما حذرت من خطر الوفاة في حالة التعرض المباشر لذلك المصدر لفترات طويلة.

وسبق أن سُرقت مواد مشعة عدة مرات في السنوات الأخيرة في المكسيك. وعادة يأخذ اللصوص تلك المواد عن طريق الصدفة عند محاولتهم سرقة أشياء ثمينة أخرى ولا يدركون على الفور مدى خطورتها.

وأبلغت السلطات المكسيكية مؤخرا عن ارتفاع حاد في سرقة أنابيب الأكسجين وسط زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا ونقص تلك الأنابيب في الأسواق.