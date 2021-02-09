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"عفيفي" نقيبًا للمحامين بجنوب الشرقية.. و"البحطيطي" لشمال

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"عفيفي" نقيبًا للمحامين بجنوب الشرقية.. و"البحطيطي" لشمال "عفيفي" نقيبًا للمحامين بجنوب الشرقية.. و"البحطيطي" لشمال

مصراوي Masrawy

04:15 ص الثلاثاء 09 فبراير 2021

الشرقية– فاطمة الديب:

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين بمحافظة الشرقية، فوز عادل عفيفي، بمقعد نقيب المحامين بمنطقة جنوب الشرقية، ومصطفى البحطيطي نقيب للمحامين بمنطقة شمال الشرقية.

كما أسفرت النتائج عن فوز محمود علي مصطفى، بمقعد الشباب، بمنطقة جنوب، وأحمد حلمي بغدادي مقعد الشباب، بمنطقة شمال الشرقية.

وشهدت انتخابات نقابة المحامين بالشرقية، إقبالًا متوسط من المحامين للمشاركة، فى انتخابات اللجنة الفرعية للنقابة ؛ وذلك لاختيار مجلس جديد وسط تنافس كبير؛ وذلك تحت إشراف قضائي، وتواجد أمنى مكثف.

وتنافس على مقعد النقيب بجنوب الشرقية 6 محامين لاختيار مقعد النقيب بجنوب الشرقية، وهم كلًا من "عادل عفيفي – مجدي الدباوي – مصطفى المصري - نبيل الأعصر – سامح عبدالله – محمد ثروت".

ويتنافس على مقعد الشباب 9 محامين للفوز بمقعد واحد، فيما يتنافس نحو 32 محامي على مقاعد المحاكم الجزئية للفوز بـ 7 مقاعد عن محاكم" بلبيس – منيا القمح – العاشر من رمضان – مشتول السوق – أبو حماد القرين".

وتنافس محامين شمال الشرقية، على مقعد النقيب 6 محامين وهم كلًا من "ممدوح عجينة – طلعت عشماوي – مصطفى البحطيطي – عبدالله شريف – متولي محمود – السيد أبو العنين" ، وعلى مقعد الشباب يتنافس 5 محامين، و9 مقاعد بالمحاكم الجزئية وهى"ديرب نجم – كفر صقر – أولاد صقر – ههيا – أبو كبير – الإبراهيمية – الصالحية الجديدة – فاقوس – الحسينية".

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