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"زعفان" نقيبًا.. نتيجة انتخابات نقابة المحامين في كفرالشيخ

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"زعفان" نقيبًا.. نتيجة انتخابات نقابة المحامين في كفرالشيخ "زعفان" نقيبًا.. نتيجة انتخابات نقابة المحامين في كفرالشيخ

مصراوي Masrawy

04:14 ص الثلاثاء 09 فبراير 2021

كفرالشيخ- إسلام عمار:

أعلن المستشار أحمد دويدار، رئيس اللجنة العامة لانتخابات نقابة المحامين في كفرالشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، النتيجة النهائية لانتخابات مجلس النقابة، عقب الانتهاء من أعمال الفرز.

وجرت الانتخابات تحت إشراف قضائي برئاسة المستشار أحمد دويدار، رئيسًا للجنة، وعضوية المستشارين أحمد جابر، وسالم عويس عواد، على مستوى 14 لجنة انتخابية في محاكم الجزئيات داخل محافظة كفرالشيخ، فيما بلغ عدد الناخبين المقيدين 6 آلاف و672 ناخبًا، وحضر منهم 4 آلاف و175 ناخبًا.

وأسفرت النتائج عن فوز فراج فتوح السيد زعفان، بمقعد نقيب المحامين في كفرالشيخ، وحصل على 1496 صوتًا، كما فاز بمقعد الشباب أحمد مبروك أحمد سبوخ، وحصل على 1096 صوتًا، فيما وافق 1603 عضوًا بالجمعية العمومية على الميزانية، ورفضها 2497 عضوًا.

وعلى مقاعد العضوية عن كل محكمة جزئية بمحافظة كفر الشيخ، فاز بها كل من عيد عزمي يوسف الخطيب، عن محكمة البرلس الجزئية، وحصل على 1850 صوتًا، وعلي محمد علي عبدالقادر، وشهرته علي محمد كركور، عن محكمة الحامول الجزئية، وحصل على 2253 صوتًا، وسامي ممدوح ندا الغنام، عن محكمة بندر كفر الشيخ، وحصل على 1635 صوتًا.

وفاز خالد محمد المتولي غالي، بالعضوية عن محكمة بيلا الجزئية، وحصل على 2119 صوتًا، وسعيد محمد إبراهيم العبسي، عن محكمة دسوق الجزئية، وحصل على 1858 صوتًا، وشوقي السيد عبدالحميد الحمراوي، عن محكمة سيدي سالم الجزئية، وحصل على 1425 صوتًا.

وفاز أحمد السيد يوسف جاب الله، بالعضوية عن محكمة فوه الجزئية، وحصل على 1251 صوتًا، وإبراهيم فتوح عبدالله الحصاوي، عن محكمة قلين الجزئية، وحصل على 1937 صوتًا، وحمدان العمدة عبدالونيس صقر، عن محكمة مركز كفر الشيخ الجزئية، وحصل على 1603 أصوات.

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