​​لتوحيد الجهود الحكومية.. برلماني يقترح استراتيجية موحدة لريادة الأعمال

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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

وجَّه المهندس أحمد بهاء شلبي، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، الشكر إلى الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، على الأداء العام للوزارة.

ولفت بهاء، خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس، في حضور وزيرة التخطيط، اليوم الإثنين، إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لترسيخ ثقافة ريادة الأعمال وإنشاء العديد من الوزارات وعدد من المبادرات ومسرعات وحاضنات الأعمال؛ مثل مشروع "رواد 2030" و"رواد النيل" و"فكرتك شركتك" ومبادرات وزارة الشباب والرياضة، ورغم الجهد الكبير؛ فإنه تفتيت لجهود الحكومة في هذا الملف وتشتيت للمتلقي.

واقترح النائب وضع استراتيجية موحدة لريادة الأعمال تسير وفقًا لها كل المبادرات وحاضنات الأعمال التي تقدمها الحكومة؛ لتوحيد الجهود الحكومية في ملف ريادة الأعمال وتفادي تشتيت المتلقي.

وأوضح بهاء أن وزارة التخطيط معنية بدعم وتطوير قطاع ريادة الأعمال، لذا يجب وضع رؤية شاملة لمستقبل هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه.

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