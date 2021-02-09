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​"بحوث المحاصيل": 20 ألف فدان زيادة في المساحات المزروعة بـ"الفول"

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​"بحوث المحاصيل": 20 ألف فدان زيادة في المساحات المزروعة بـ"الفول" ​"بحوث المحاصيل": 20 ألف فدان زيادة في المساحات المزروعة بـ"الفول"

مصراوي Masrawy

03:00 ص الثلاثاء 09 فبراير 2021

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مساحة محصول الفول البلدي بلغت 125 ألف فدان، بزيادة 20 ألف فدان، مشيرًا إلى أن تحقق 40% من احتياجاتها والباقي يتم استيراده من الخارج.

وأضاف خليل لـ"مصراوي": "نحتاج إلى زراعة 200 ألف فدان حتى نحقق الاكتفاء الذاتي"، لافتًا إلى أن المحصول مبشر هذا العام والوزارة لديها استراتيجية لمضاعفة الإنتاج والتوسع في المساحات المزروعة".

وتابع مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، أن هناك لجانًا مرورية بحقول الفول البلدي؛ لمتابعة المحصول وعمل برامج توعوية من خلال حملات على زراعات الفول وتحديدًا طرق الري والتسميد، ومكافحة الآفات.

وأشار خليل، إلى أنه تم تعريف المزارعين بالأصناف الجديدة التي تم استباطها حديثًا، التي سيتم طرحها في الموسم الحالي هي ذات جودة عالية ومبكرة النضج ومقاومة للأمراض، مضيفًا: "زيادة المساحات المنزرعة من الفول سوف تكون على حساب البرسيم".

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