نتائج انتخابات المحامين.. "عودة" نقيبًا لشمال البحيرة والنحاس لجنوبها

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مصراوي Masrawy

البحيرة- أحمد نصرة:

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة شمال البحيرة، فوز "عبدالمنعم عودة"، نقيبًا للمحاميين للدورة الثانية على التوالي.

كما أسفرت النتائج عن فوز أحمد سويدان، بمقعد الشباب، ورامي الحديني، عن مقعد محكمة بندر دمنهور، وعبدالحليم زنباع، عن مقعد محكمة مركز دمنهور، وزكريا معاذ، عن مقعد محكمة أبوحمص.

وفاز نادر هيبة، بمقعد محكمة مركز كفر الدوار، ومحمود الشاذلي، بمقعد محكمة بندر كفر الدوار، وجابر رفاعي، بمقعد محكمة حوش عيسى، وأشرف حلقها، بمقعد محكمة إدكو.

وفاز بالتزكية كلا من الهيثم تيسير، عن مقعد محكمة رشيد، وتامر مجاهد، عن مقعد محكمة المحمودية.

كما أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة محامين جنوب البحيرة، فوز علاء إبراهيم النحاس، بمنصب النقيب، ومحمود سعد منصور بمقعد الشباب.

كما فاز يوسف فتحي المهداوي بمقعد محكمة إيتاي البارود، ومحمود شبيب بمقعد محكمة كوم حمادة، وهاني محسن بمقعد محكمة أبو المطامير، وأمير الخرادلي بمقعد محكمة شبراخيت، وحمدي جمعة بمقعد محكمة الرحمانية، وحمدي أبو مندور بمقعد محكمة الدلنجات، وعمرو عيسى بمقعد محكمة وادي النطرون.

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