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كولومبيا تعتزم تقنين أوضاع نحو مليون لاجئ فنزويلي

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كولومبيا تعتزم تقنين أوضاع نحو مليون لاجئ فنزويلي كولومبيا تعتزم تقنين أوضاع نحو مليون لاجئ فنزويلي

مصراوي Masrawy

02:47 ص الثلاثاء 09 فبراير 2021

بوجوتا - (د ب أ):
قال الرئيس الكولومبي إيفان دوكي، الإثنين، إن بلاده ستمنح حوالي مليون مهاجر فنزويلي غير شرعيين وضع الحماية المؤقتة في البلاد.

وقال دوكي إن حوالي مليون من بين أكثر من 1.7 مليون فنزويلي في كولومبيا لا يحملون وثائق.

وسيسمح وضع الحماية الجديد ومدته عشرة أعوام بتقنين أوضاع هؤلاء المهاجرين وتوفير المزيد من الاستقرار لنحو 800 ألف فنزويلي من المسجلين بالفعل في البلاد والذين اضطروا حتى الآن إلى التقدم بانتظام للحصول على تصاريح للإقامة في البلاد.

وتم إعلان القرار عقب اجتماع عمل مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي.

وقال جراندي: "هذه البادرة الإنسانية الجريئة هي نموذج للمنطقة وبقية العالم".

وأضاف: "إنها بادرة من شأنها تغيير حياة 1.7 مليون فنزويلي نازح سيستفيدون الآن من مزيد من الحماية والأمن والاستقرار أثناء تواجدهم بعيدا عن وطنهم".

وسيتيح الوضع الجديد للمهاجرين الفنزويليين الوصول إلى الخدمات الأساسية بما في ذلك النظام الصحي الوطني وخطط التطعيم ضد كوفيد 19، بالإضافة إلى السماح بالوصول إلى سوق العمل ، وفقا لبيان مشترك.

وتستضيف كولومبيا أكبر عدد من المهاجرين الفنزويليين في العالم بما يقدر بـ 1.76 مليون شخص أو نحو 37% من الفنزويليين في أمريكا اللاتينيية والكاريبي.

وفرت الغالبية العظمى من الفنزويليين بسبب الأزمة الاقتصادية الطاحنة والاضطرابات السياسية التي تشهدها بلادهم في عهد الرئيس نيكولاس مادورو ، الذي يتولى السلطة منذ 2013.

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