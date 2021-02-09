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رئيس البرازيل: تقديم مساعدات اجتماعية لمواجهة تداعيات كورونا

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رئيس البرازيل: تقديم مساعدات اجتماعية لمواجهة تداعيات كورونا رئيس البرازيل: تقديم مساعدات اجتماعية لمواجهة تداعيات كورونا

مصراوي Masrawy

01:32 ص الثلاثاء 09 فبراير 2021

برازيليا - (د ب أ):
قال الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو يوم الإثنين إن لا تعتزم التدخل في سياسة شركة النفط البرازيلية العملاقة المملوكة للدولة بتروبراس في تحديد الوقود، مشيرا في الوقت نفسه أنه يؤيد تقديم مساعدات اجتماعية طارئة جديدة للأسر البرازيلية لمواجهة تداعيات جائحة المستجد.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن بولسونارو يبحث عن حلول لتخفيف حدة الصعوبات التي يواجهها البرازيليون في ظل جائحة كورونا.

وقال الرئيس إن بلاده وصلت إلى الحد الأقصى من المديونية، وإن الحكومة معنية باستقرار الأسواق ومخاوف المستثمرين والتعاقدات التي يجب احترامها.

كانت الخزانة العامة في البرازيل قد طالبت في أواخر الشهر الماضي باستئناف تطبيق خطة الإصلاحات الاقتصادية والمالية حتى تتمكن الحكومة من تنفيذ استراتيجيتها طويلة المدى الرامية إلى زيادة متوسط زمن الاستحقاق للدين العام البرازيلي.

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مصراوي Masrawy

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