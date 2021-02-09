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4 إطلالات جذابة.. "آل شيحة" تخطفن الأنظار في عقد قران حلا ومعز مسعود

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4 إطلالات جذابة.. "آل شيحة" تخطفن الأنظار في عقد قران حلا ومعز مسعود 4 إطلالات جذابة.. "آل شيحة" تخطفن الأنظار في عقد قران حلا ومعز مسعود

مصراوي Masrawy

01:34 ص الثلاثاء 09 فبراير 2021

كتبت- هند خليفة
احتفلت الفنانة حلا شيحة بعقد قرانها على المنتج والداعية الإسلامي معز مسعود، مساء أمس الإثنين، ذلك الاحتفال الذي اتسمت تفاصيله بسرية تامة.

وبعد ساعات من التكتم نشرت صور عقد القران من خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية ON، ومن ثم تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين كان لديهم شغف شديد لرؤية الإطلالة التي ستظهر عليها العروس حلا شيحة وشقيقاتها الثلاث هنا ورشا ومايا.
- حلا شيحة
وظهرت حلا شيحة في صورة عقد القران مرتدية فستانا محتشما باللون الأبيض وحجاب بذات اللون؛ معتمدة مكياجا رقيقا بالألوان الترابية؛ مع لمسة من الإكسسوارات البسيطة.
-هنا شيحة
وظهرت هنا شيحة مرتدية فستان أبيض قصير من الشيفون، الجزء العلوي منه مطرز بالورود الملونة بالموف باللون الموف، منسقة معه حذاء من نفس لون الفستان.
واعتمدت مكياجا هادئا، مع تسريحة الشعر الويڤي، ولمسات من الإكسسوارات البسيطة والرقيقة.
-رشا شيحة
وبإطلالة تشبه الأميرات ارتدت رشا شيحة فستانا باللون الجنزاري يتسم بالبساطة؛ وهو عبارة عن طبقة بقصة الكب وأعلاها طبقة أخرى من الشيفون المنقط.

واعتمدت مكياجا رقيقا بألوان تتماشى مع لون الفستان؛ كما فضلت أن تترك شعرها ذي اللون الذهبي منسدلا؛ وحفاظا على تلك الإطلالة الرقيقة تعمدت الاكتفاء بالحلق فقط كإكسسوار.
-مايا شيحة
أما مايا شيحة فظهرت مرتدية فستانا بسيطا باللون البيج، والذي كان متناسقا مع لون شعرها البني وبشرتها القمحاوية، معتمدة تسريحة الشعر المنسدل، ومكياجا بسيطا، مع إضافة بعض اللمسات بالإكسسوارات الذهبية.

واحتفلت الفنانة حلا شيحة بعقد قرانها اليوم الإثنين على الداعية والمنتج معز مسعود داخل قاعة صغيرة بأحد فنادق القاهرة، واقتصر عقد القران على الأسرتين والمقربين للغاية فقط؛ مع فرض حالة من السرية التامة على الحفل.

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