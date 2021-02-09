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ارتفاع جديد.. تسجل 567 إصابة جديدة بكورونا و48 حالة وفاة

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ارتفاع جديد.. مصر تسجل 567 إصابة جديدة بكورونا و48 حالة وفاة ارتفاع جديد.. تسجل 567 إصابة جديدة بكورونا و48 حالة وفاة
مجاهد: بلغ إجمالي الإصابات 170207 من بينهم 132698 متعافيًا

ارتفاع جديد.. مصر تسجل 567 إصابة جديدة بكورونا و48 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الاثنين، عن خروج 323 متعافيًا من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 132698 حالة حتى اليوم.

وتفصيلاً، أوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 567 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوص اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 48 حالة جديدة.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين، هو 170207 حالة من ضمنهم 132698 حالة تم شفاؤها،

و 9699 حالة وفاة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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