أخبار عاجلة

طليقها دفع المهر.. "السديري": حكاية زواج الفقير الأبكم من اليمنية الجميلة -
لن تكون وجهة سياحية فقط.. "النافع" يبلور القيمة الاقتصادية لـ"كورال بلوم" -
إصابة شاب بطلق ناري في ظروف غامضة بقنا -
أهالي قرية "الأحراز" بالشرقية يتبرعون بـ 195 كيس دم -
الصلح ينهي الخلافات بين قبيلتي العليقات والترابين بجنوب سيناء -
لقاح فيروس كورونا لن يكون ناجعا لو لم يشمل الدول الفقيرة -
"أوكسفورد" تختبر فعالية لقاح "أسترازينيكا" على الأطفال -
أمانة الشرقية تغلق 29 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية -
126 جوادًا عالميًّا تتوافد لـ"كأس السعودية" -
مسؤول سوداني: ما تفعله إثيوبيا في الأراضي السودانية يشبه الاستيطان الإسرائيلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

بفستان أبيض وحجاب.. إطلالة جذابة لـ"حلا شيحة" في عقد قرانها على معز مسعود

Print
بفستان أبيض وحجاب.. إطلالة جذابة لـ"حلا شيحة" في عقد قرانها على معز مسعود بفستان أبيض وحجاب.. إطلالة جذابة لـ"حلا شيحة" في عقد قرانها على معز مسعود

مصراوي Masrawy

12:37 ص الثلاثاء 09 فبراير 2021

كتبت- هند خليفة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للعروسين الفنانة حلا شيحة والداعية معز مسعود؛ وذلك عقب عقد قرانهما اليوم.

وظهرت حلا شيحة في صورة عقد القران مرتدية فستانا محتشما باللون الأبيض وحجاب بذات اللون؛ معتمدة مكياجا رقيقا بالألوان الترابية؛ مع لمسة من الإكسسوارات البسيطة.

وفي الصور العائلية اكتفت حلا بالفستان فقط دون تغطية شعرها بالحجاب.

كما ظهر زوجها معز مسعود مرتديا بدلة كلاسيكية باللون الأسود والبابيون والقميص الأبيض.

واحتفلت الفنانة حلا شيحة بعقد قرانها اليوم الإثنين على الداعية والمنتج معز مسعود داخل قاعة صغيرة بأحد فنادق القاهرة، واقتصر عقد القران على الأسرتين والمقربين للغاية فقط؛ مع فرض حالة من السرية التامة على الحفل؛ وسط حالة من فرض السرية التامة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزير الطيران: محاسبة المقصرين في مجال إجراءات السلامة التي تطبقها "مصر للطيران"

وزير الطيران: محاسبة المقصرين في مجال إجراءات السلامة التي تطبقها "مصر للطيران"

ممشى أهل مصر على نهر النيل مجانا لكل المصريين

ممشى أهل مصر على نهر النيل مجانا لكل المصريين

متحف الأوهام الأول في مصر للترفيه و الخدع البصرية

متحف الأوهام الأول في مصر للترفيه و الخدع البصرية

الخارجية المصرية: لم نلتفت لتصريحات تركيا أو نعطها وزنًا.. ونقيم موقف الدوحة

الخارجية المصرية: لم نلتفت لتصريحات تركيا أو نعطها وزنًا.. ونقيم موقف الدوحة

شبكة عيون الإخبارية