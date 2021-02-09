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بلدية المجاردة تغلق 6 منشآت وتصادر 34 كيلوجرامًا مواد غذائية فاسدة

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خلال جولات ميدانية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

بلدية المجاردة تغلق 6 منشآت وتصادر 34 كيلوجرامًا مواد غذائية فاسدة

أغلقت بلدية المجاردة ست منشآت، وصادرت 34 كيلوجرامًا مواد غذائية منتهية الصلاحية، وذلك خلال جولاتها الميدانية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وذلك بإشراف ميداني من رئيس البلدية عايض المحجاني، ومشاركة الفرق الرقابية. وقامت البلدية بعمل جولات تفتيشية مكثفة على المنشآت ومواقع التجمعات والمطاعم والبوفيهات وصوالين الحلاقة.

وبيّن "المحجاني" أن فرق الرقابة البلدية تواصل أعمالها الميدانية اليومية على فترات عدة لمتابعة مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مع توعية الجميع بضرورة التباعد، والالتزام بتطبيق البروتوكولات المتبعة في هذا الشأن.

وأكد أن البلدية من منطلق مسؤولياتها وواجباتها لن تتوانى في تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين، داعيًا الجميع في المساهمة في الإبلاغ عن المخالفين بالاتصال على الرقم ٩٤٠.

بلدية المجاردة تغلق 6 منشآت وتصادر 34 كيلوجرامًا مواد غذائية فاسدة

بلدية المجاردة تغلق 6 منشآت وتصادر 34 كيلوجرامًا مواد غذائية فاسدة

بلدية المجاردة تغلق 6 منشآت وتصادر 34 كيلوجرامًا مواد غذائية فاسدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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