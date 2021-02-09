فرع التجارة بالمدينة ينفّذ ٣٣٧ جولة على المنشآت التجارية ويحرر ٧ مخالفات

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في إطار الحملات الرقابية للتأكد من تطبيق الاحترازات اللازمة لمواجهة "كورونا"

يواصل فرع وزارة التجارة بمنطقة المدينة المنورة جولاته الرقابية على المنشآت التجارية، للتأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

وتفصيلاً، أوضح مدير عام وزارة التجارة بالمدينة المستشار عبدالرحمن شكر أن الفرق الرقابية نفذت اليوم 337 جولة وحررت ٧ مخالفات أثناء مراقبتها للأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، والتأكد من توفر اشتراطات السلامة الصحية التي تنص على منع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية، والالتزام بمسافات التباعد الجسدي وعدم التزاحم، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المراكز التجارية، وتطبق العقوبات النظامية على غير الملتزمين.