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تركيا: 103 وفيات وأكثر من 8 آلاف إصابة جديدة بكورونا

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تركيا: 103 وفيات وأكثر من 8 آلاف إصابة جديدة بكورونا تركيا: 103 وفيات وأكثر من 8 آلاف إصابة جديدة بكورونا

مصراوي Masrawy

12:01 ص الثلاثاء 09 فبراير 2021

أنقرة - ( دب ا):
سجلت تركيا اليوم الإثنين، 103 وفيات و8 آلاف و103 إصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد -19.
وارتفع إجمالي الوفيات بالفيروس إلى 26 ألفا و900، حسب أرقام وزارة الصحة.
وأضافت الوزارة أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بلغ مليونين و539 ألفا و559،بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية.
ووفقا للوزارة ،ارتفع عدد المتعافين إلى مليونين و449 ألفا و273 بعد تسجيل شفاء أو انتهاء حجر 8 آلاف و567.
وبلغ عدد اختبارات الكشف عن الفيروس 30 مليونا و755 ألفا و784، بعد إجراء نحو 139 ألف اختبار.

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مصراوي Masrawy

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