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بإطلالة تشبه الأميرات.. رشا شيحة تخطف الأنظار في عقد قران حلا ومعز مسعود

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بإطلالة تشبه الأميرات.. رشا شيحة تخطف الأنظار في عقد قران حلا ومعز مسعود بإطلالة تشبه الأميرات.. رشا شيحة تخطف الأنظار في عقد قران حلا ومعز مسعود

مصراوي Masrawy

11:58 م الإثنين 08 فبراير 2021

كتبت- نور جمال
شاركت رشا شيحة شقيقة الفنانة حلا شيحة متابعيها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورة جديدة لها أثناء حضورها عقد قران شقيقتها حلا على الداعية معز مسعود.

وظهرت رشا شيحة بإطلالة تشبه الأميرات حيث ارتدت فستانا باللون الجنزاري يتسم بالبساطة؛ وهو عبارة عن طبقة بقصة الكب وأعلاها طبقة أخرى من الشيفون المنقط.

واعتمدت مكياجا رقيقا بألوان تتماشى مع لون الفستان؛ كما فضلت أن تترك شعرها ذي اللون الذهبي منسدلا؛ وحفاظا على تلك الإطلالة الرقيقة تعمدت الاكتفاء بالحلق فقط كإكسسوار.

واحتفلت الفنانة حلا شيحة بعقد قرانها اليوم الإثنين على الداعية والمنتج معز مسعود داخل قاعة صغيرة بأحد فنادق القاهرة، واقتصر عقد القران على الأسرتين والمقربين للغاية فقط؛ مع فرض حالة من السرية التامة على الحفل.

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