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طوله 25 مترًا.. مصدر أمني يكشف سبب انهيار حائط فندق شهير بالمنيا

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طوله 25 مترًا.. مصدر أمني يكشف سبب انهيار حائط فندق شهير بالمنيا طوله 25 مترًا.. مصدر أمني يكشف سبب انهيار حائط فندق شهير بالمنيا

مصراوي Masrawy

11:08 م الإثنين 08 فبراير 2021

المنيا - محمد النادي:

كشف مصدر أمني سبب انهيار حائط أشهر فنادق مدينة المنيا، مساء اليوم الإثنين، والذي تسبب في مصرع شخص وإصابة 3 آخرين.

وتلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنيا، بانهيار حائط أحد الفنادق طوله 25 متر، وأسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 أشخاص آخرين، جرى نقلهم جميعًا إلى المستشفى العام.

انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وجرى عمل كردون أمني حول مكان الواقعة، وحرر محضر بالواقعة.

وأوضح مصدر أمني، في تصريحات له، سبب انهيار حائط الفندق، مؤكدًا أن السبب هو انفجار ماسورة مياه.

وجاء هذا الحادث عقب مرور أسبوعين على إخلاء الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، عقار قديم مكون من 4 طوابق من سكانه، بعد انهيار إحدى شرفاته، دون إصابات، وجرى غلقه وفصل تيار الكهرباء والمياه، وعمل كردون حوله حفاظًا على أرواح الماره تحسبًا لانهياره. ​

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