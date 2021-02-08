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الإدارة الأمريكية تؤكد دعمها للسعودية في مواجهة هجمات الحوثي ضد المدنيين

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الإدارة الأمريكية تؤكد دعمها للسعودية في مواجهة هجمات الحوثي ضد المدنيين الإدارة الأمريكية تؤكد دعمها للسعودية في مواجهة هجمات الحوثي ضد المدنيين
"برايس" قال إن بلاده ملتزمة بدعم المملكة في الدفاع عن أراضيها

الإدارة الأمريكية تؤكد دعمها للسعودية في مواجهة هجمات الحوثي ضد المدنيين

دانت الإدارة الأمريكية مساء الاثنين "هجمات الحوثيين وسلوكهم البغيض ضد المدنيين"، وفقًا لـ"العربية نت".

وتفصيلاً، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس: "نحن ملتزمون بدعم ، والدفاع عن أراضيها ضد هجمات الحوثيين".

وتابع: "نحن نريد تخفيف معاناة الشعب اليمني، مع الاستمرار بالوقوف إلى جانب المملكة العربية السعودية".

وأكد أن الولايات المتحدة ستواصل الضغط على قيادة الحوثيين بعد أن أبلغ وزير الخارجية أنتوني بلينكن الكونغرس بأنه ينوي التراجع عن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، وقال برايس للصحفيين: "أعتقد أننا سنواصل الضغط على قيادة الحركة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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