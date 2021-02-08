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الخارجية الأمريكية: واشنطن ستواصل الضغط على قيادة الحوثيين في اليمن

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الخارجية الأمريكية: واشنطن ستواصل الضغط على قيادة الحوثيين في اليمن الخارجية الأمريكية: واشنطن ستواصل الضغط على قيادة الحوثيين في اليمن
"برايس" قال إن الأزمة الإنسانية جعلتنا نقدم أولوية إعادة النظر في تصنيفهم

الخارجية الأمريكية: واشنطن ستواصل الضغط على قيادة الحوثيين في اليمن

أفاد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، اليوم الاثنين، بأن واشنطن ستواصل الضغط على قيادة الحوثيين في اليمن، حسب اليوم.

وتفصيلاً، أوضح برايس أن "الأزمة الإنسانية في اليمن جعلتنا نقدم أولوية إعادة النظر في تصنيف الحوثيين"، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة أنهت دعمها للعمليات في اليمن، "لكن القرار لا ينطبق على عملياتنا ضد تنظيم القاعدة".

وتأتي تصريحات برايس بعد أن أبلغ وزير الخارجية أنتوني بلينكن الكونغرس أنه ينوي التراجع عن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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