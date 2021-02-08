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بهدفي "ليفاندوفسكي".. بايرن ميونيخ يسقط الأهلي المصري

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اللقاء شهد تألق "الشناوي".. في نصف نهائي

بهدفي

تأهل فريق بايرن ميونيخ الألماني إلى نهائي كأس العالم للأندية ،بعد أن تخطى عقبة الأهلي المصري بهدفين دون مقابل، اليوم الاثنين، على ملعب (أحمد بن علي) بالعاصمة القطرية الدوحة في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم.


سجل ليفاندوفسكي هدفي البايرن في الدقيقتين 17 و85 وصعد بالبافاري إلى اللقاء النهائي المقرر يوم الخميس المقبل أمام تيجريس المكسيكي بينما يلعب الأهلي المصري ضد بالميراس البرازيلي في نفس اليوم لتحديد المركزين الثالث والرابع.

بهدفي

بهدفي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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