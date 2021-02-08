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ألف طن من المواد الخطرة.. شركة ألمانية تنقذ بيروت من "قنبلة ثانية"

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ألف طن من المواد الخطرة.. شركة ألمانية تنقذ بيروت من "قنبلة ثانية" ألف طن من المواد الخطرة.. شركة ألمانية تنقذ بيروت من "قنبلة ثانية"
عالجت مواد كيماوية سامة خُزنت في أكثر من 52 حاوية بالمرفأ منذ سنوات

ألف طن من المواد الخطرة.. شركة ألمانية تنقذ بيروت من

كشف مدير شركة "كومبي ليفت" الألمانية أنه جرى معالجة مواد كيماوية سامة، خُزنت في أكثر من 52 حاوية منذ سنوات في مرفأ بيروت، مشيرًا إلى أن "ما وجدناه يعادل قنبلة ثانية"، حسب "سكاي نيوز عربية".

وتفصيلاً، عثرت الشركة الألمانية المكلفة بالتخلص من المواد الكيماوية التي تم العثور عليها في المرفأ بعد انفجار 4 أغسطس على 52 حاوية، تحتوي على أكثر من 1000 طن من المواد الخطرة.

وأوضحت الشركة أن هذه المواد كافية لإحداث انفجار مشابه لذلك الذي دمر أجزاء كبيرة من العاصمة اللبنانية.

وذكرت أن من بين المواد التي عُثر عليها هناك حمض الفورميك وحمض الهيدروكلوريك وحمض الهيدروفلوريك والأسيتون وبروميد الميثيل وحمض الكبريتيك وحمض فوق أوكسي أسيتيك وهيدروكسيد الصوديوم وغليسيرينات.

وناقش الرئيس اللبناني ميشال عون مع سفير ألمانيا في لبنان المراحل التي قطعتها عملية التخلص من المواد الكيماوية داخل الـ52 حاوية التي عُثر عليها في مرفأ بيروت.

وأبلغ السفير الألماني أندرياس كيندل الرئيس عون بأن عملية التخلص من المواد الكيماوية التي أجرتها شركة "كومبي لفت" الألمانية قد انتهت.

وأشار السفير الألماني إلى أن المستوعبات أصبحت جاهزة للشحن لنقلها خارج لبنان، وطلب تدخل رئيس الجمهورية لتحويل المبالغ المستحقة للشركة الألمانية بهدف فتح الاعتماد المستندي اللازم ليتم لاحقًا شحنها إلى ألمانيا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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