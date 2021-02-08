"خالد السليمان" يسأل: هل نجهّز الكيرم وإلاّ؟.. ومتحدث "الصحة" يجيب

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"العبدالعالي": اتخاذ تلك الإجراءات خاضع لاتجاه منحنى الإصابات

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، عن أن المعيار في العودة للحظر أم لا هو منحنى الإصابات بفيروس كورونا، مؤكدًا أن اتخاذ مثل تلك الإجراءات خاضع لاتجاه المنحنى، إذا واصل ارتفاعه ستواكبه ارتفاعات، وذلك بعد سؤال الإعلامي خالد سليمان على قناة "السعودية".

وقال الدكتور العبدالعالي، عبر برنامج "في العلن" على قناة السعودية: "نحن نراقب ونرصد اتجاه المنحنى، وإذا رأينا اتجاهه للأعلى لابد من اتخاذ إجراءات، الكل شاهد الجائحة في العالم أجمع، وعرف آثارها صحيًا واقتصاديًا ومجتمعيًا، والأمر دائمًا بيد المجتمعات".

وأشار إلى أن الإجراءات الاحترازية طيفها واسع يصل أقصاها إلى أمور تتعلق بتقليل الحركة والحظر والإغلاقات.

وأوضح العبدالعالي أن الوصول إلى مستويات صفرية لا يأتي إلا بعد زوال الجائحة بفترة، مضيفًا أن اتخاذ إجراءات مشددة يشمل تقليل الحركة أو الإغلاق بارتفاع منحنى الإصابات النشطة بفيروس كورونا في المملكة.

وأجاب متحدث الصحة عن سؤال "هل سيكون لقاح فيروس كورونا إلزاميًا يومًا ما؟" بقوله: "إن اللقاح أتيح بالمجان دون أي إلزامية في أخذ التطعيمات"، مضيفًا أن "ما يتم التركيز عليه هو توفير اللقاح للجميع، سواءً المواطن أو المقيم".

واختتم المتحدث قائلاً إن جائحة كورونا أثرها كبير ولا يمكن نسيانها، وسننهض منها بتقدم ونهضة.