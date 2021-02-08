مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في انهيار حائط فندق بالمنيا

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مصراوي Masrawy

المنيا - محمد النادي:

لقيّ شخص مصرعه وأُصيب 3 آخرين في انهيار جزئي بحائط أحد الفنادق في مدينة المنيا، مساء اليوم الإثنين، وانتقلت أجهزة الأمن وجرى عمل كردون أمني.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنيا، بانهيار جزء من سور لأحد الفنادق، وأسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 أشخاص آخرين، جرى نقلهم جميعًا إلى المستشفى العام.

انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وجرى عمل كردون أمني حول مكان الواقعة، وحرر محضر بالواقعة.

جاء هذا الحادث عقب مرور أسبوعين على إخلاء الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، عقار قديم مكون من 4 طوابق من سكانه، بعد انهيار إحدى شرفاته، دون إصابات، وجرى غلقه وفصل تيار الكهرباء والمياه، وعمل كردون حوله حفاظًا على أرواح الماره تحسبًا لانهياره. ​