فوز مجدي حافظ بمقعد نقيب محامين جنوب القليوبية

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القليوبية - أسامة علاء الدين:

أسفرت انتخابات النقابة الفرعية للمحامين في جنوب القليوبية، والتي أجريت اليوم الإثنين داخل مراكز انتخابية، عن فوز مجدي حافظ بمقعد النقيب بعد حصوله على أعلى الأصوات، بينما فاز عبدالله أبو سنة بمقعد الشباب.

كما أسفرت الانتخابات عن فوز 6 أعضاء عن المحاكم الجزئية، وهم أيمن طه، ومحمد جمعة، وأشرف عبدالغني، وعمرو أبو شنب، ومحمود الجيوشي، وأحمد السمين.

أجريت انتخابات نقابة المحامين الفرعية بجنوب القليوبية لاختيار نقيب المحامين، وعضو الشباب، وأعضاء ممثلي المحاكم الجزئية بالمراكز، تحت إشراف اللجان القضائية وكان يسودها الهدوء التام، والنظام، إضافة إلى اتباع كافة الإجراءات الاحترازية، الخاصة بمجابهة فيروس كورونا.

وتنافس 5 مرشحين على مقعد نقيب محامين جنوب القليوبية، فيما وصل عدد المتقدمين لخوض الانتخابات على مقاعد العضوية 28 مرشحًا على 8 مقاعد متضمنة مقعد الشباب.​