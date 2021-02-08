بالصور.. صرف 18 ألف جنيه إعانة لـ 6 أسر تصدع منزلهم في كفرالشيخ

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مصراوي Masrawy

كفرالشيخ - إسلام عمار:

قرر محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين، اليوم الإثنين، صرف إعانة عاجلة لـ 6 أسر بقرية زوبع التابعة لمركز الحامول، قدرها 18 ألف جنيه، لوجود تصدعات بالمنزل المقيمين به، والذي يتكون من 3 طوابق، ما أدى إلى ميله.

وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة الحامول، جمال يونس، بنقل الأسر الست إلى مدرسة القرية، وتوفير 30 سريرًا لهم، و60 بطانية، وتوفير كل مستلزمات المعيشة، وتدبير محال إقامتهم بعد 5 أيام.

كما كلف المحافظ اللواء ياسر الحفناوي السكرتير العام المساعد لمحافظة كفرالشيخ، وجمال يونس رئيس مركز ومدينة الحامول، بالانتقال إلى موقع الحادث، وذلك رفقة اللواء محمد عون مساعد مدير الأمن كفر الشيخ قائد فرقة الحامول والدفاع المدني، وأحمد عفيفي مدير إدارة المتابعة، والإسعاف، وقوات تأمين لمعاينة الموقف.

ووفق بيان المحافظة جرى اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتأمين العقار، والمباني المجاورة، وإخلاءها من السكان تحسبًا لانهيار العقار، وتجرى حاليًا أعمال إزالة المبنى.​