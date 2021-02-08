أخبار عاجلة

"أوكسفورد" تختبر فعالية لقاح "أسترازينيكا" على الأطفال -
أمانة الشرقية تغلق 29 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية -
126 جوادًا عالميًّا تتوافد لـ"كأس السعودية" -
مسؤول سوداني: ما تفعله إثيوبيا في الأراضي السودانية يشبه الاستيطان الإسرائيلي -
أردوغان يفتتح مسجدا في مسقط رأسه ويطلق عليه اسم والده -
الهيئة الأوروبية للصحة: فيروس كورونا "هنا ليبقى" -
القوى العاملة: تعيين 3710 شاباً بينهم 68 من ذوي القدرات بالجيزة -
تبدأ الثلاثاء.. الأرصاد تعلن تفاصيل موجة الطقس غير المستقر على جميع المناطق -
112 مخالفة.. المصيلحي: 1889 محلًّا مشاركًا في الأوكازيون والطلبات مستمرة -
تحرير 69 مخالفة تموينية في حملات ببني سويف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. صرف 18 ألف جنيه إعانة لـ 6 أسر تصدع منزلهم في كفرالشيخ

Print
بالصور.. صرف 18 ألف جنيه إعانة لـ 6 أسر تصدع منزلهم في كفرالشيخ بالصور.. صرف 18 ألف جنيه إعانة لـ 6 أسر تصدع منزلهم في كفرالشيخ

مصراوي Masrawy

10:47 م الإثنين 08 فبراير 2021

كفرالشيخ - إسلام عمار:

قرر محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين، اليوم الإثنين، صرف إعانة عاجلة لـ 6 أسر بقرية زوبع التابعة لمركز الحامول، قدرها 18 ألف جنيه، لوجود تصدعات بالمنزل المقيمين به، والذي يتكون من 3 طوابق، ما أدى إلى ميله.

وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة الحامول، جمال يونس، بنقل الأسر الست إلى مدرسة القرية، وتوفير 30 سريرًا لهم، و60 بطانية، وتوفير كل مستلزمات المعيشة، وتدبير محال إقامتهم بعد 5 أيام.

كما كلف المحافظ اللواء ياسر الحفناوي السكرتير العام المساعد لمحافظة كفرالشيخ، وجمال يونس رئيس مركز ومدينة الحامول، بالانتقال إلى موقع الحادث، وذلك رفقة اللواء محمد عون مساعد مدير الأمن كفر الشيخ قائد فرقة الحامول والدفاع المدني، وأحمد عفيفي مدير إدارة المتابعة، والإسعاف، وقوات تأمين لمعاينة الموقف.

ووفق بيان المحافظة جرى اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتأمين العقار، والمباني المجاورة، وإخلاءها من السكان تحسبًا لانهيار العقار، وتجرى حاليًا أعمال إزالة المبنى.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزير الطيران: محاسبة المقصرين في مجال إجراءات السلامة التي تطبقها "مصر للطيران"

وزير الطيران: محاسبة المقصرين في مجال إجراءات السلامة التي تطبقها "مصر للطيران"

ممشى أهل مصر على نهر النيل مجانا لكل المصريين

ممشى أهل مصر على نهر النيل مجانا لكل المصريين

متحف الأوهام الأول في مصر للترفيه و الخدع البصرية

متحف الأوهام الأول في مصر للترفيه و الخدع البصرية

الخارجية المصرية: لم نلتفت لتصريحات تركيا أو نعطها وزنًا.. ونقيم موقف الدوحة

الخارجية المصرية: لم نلتفت لتصريحات تركيا أو نعطها وزنًا.. ونقيم موقف الدوحة

شبكة عيون الإخبارية