مجدي المهدي نقيبًا لمحامي شمال القليوبية

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مصراوي Masrawy

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين بالقليوبية، اليوم الإثنين، فوز مجدي المهدي بمقعد نقيب محامين نقابة شمال القليوبية، وفي العضوية مصطفى السعداوي ببندر بنها، وعماد شندي عن مركز بنها، وعمرو الحوي مقعد الشباب، فيما تجري عمليات فرز الأصوات بنقابة جنوب القليوبية.

جرت الانتخابات وسط الإجراءات الاحترازية المطلوبة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، إلى جانب عدد من الضوابط التي وضعتها اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات وهي عدم التصوير داخل اللجان وعدم الإدلاء بأي تصريحات صحفية خلال العملية الانتخابية أو عملية الفرز والإعلان يكون من خلال اللجنة المشرفة مع التأكيد على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجه فيروس كورونا المستجد.