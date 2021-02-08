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إيطاليا تبدأ تطعيم المواطنين الذين تزيد أعمارهم على 80 عامًا بلقاح كورونا

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إيطاليا تبدأ تطعيم المواطنين الذين تزيد أعمارهم على 80 عامًا بلقاح كورونا إيطاليا تبدأ تطعيم المواطنين الذين تزيد أعمارهم على 80 عامًا بلقاح كورونا

مصراوي Masrawy

10:39 م الإثنين 08 فبراير 2021

روما - (أ ش أ):
أعلن وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا، بدء بلاده تطعيم المواطنين الذين تزيد أعمارهم على 80 عامًا بلقاح كورونا اليوم الإثنين.
وقال سبيرانزا -في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"- إن التزام بحماية كبار السن الأكثر تأثراً بالفيروس لا يزال مستمراً.
وذكرت "سي إن إن" الأمريكية أن تطعيم كبار السن في إيطاليا كان من المقرر أن يبدأ منذ الأيام الأولى في شهر فبراير، إلا أنه تأخر بسبب انخفاض عدد جرعات لقاح فايزر وموديرنا.
وكانت إيطاليا قد بدأت لأول مرة تطعيم العاملين في المجال الطبي والمستشفيات، بالإضافة إلى المقيمين والموظفين في دور الرعاية، في 31 ديسمبر الماضي.

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