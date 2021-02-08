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مصراوي Masrawy

كتب- محمد صفوت:

قدم الفريق القانوني للدفاع عن الرئيس السابق دونالد ترامب، في محاكمته بمجلس الشيوخ المقرر لها غدًا الثلاثاء، بتهمة "التحريض على التمرد" مذكرة الدفاع الاثنين، للكونجرس.

واستند الفريق القانوني لترامب، في مذكرته المقدمة في 78 صفحة، وفقًا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، إلى أنه لا يمكن محاكمة شخص في الكونجرس بعد تركه لمنصبه؛ إذ يتطلب النص الدستوري أن يتولى الشخص بالفعل منصبًا ليتم عزله، وهو ما استند عليه فريق ترامب، وأكدوا أن التعديل لا ينطبق عليه حاليًا.

وكان مديرو المساءلة في مجلس النواب، عارضوا بالفعل هذه الحجة في مذكرة المحاكمة الخاصة بهم، التي قدمت الأسبوع الماضي.

واتهموا أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين، بأنهم يسعون إلى ما وصفوه بأنه "مسرح سياسي".

وكان محامو ترامب قدموا ردهم على محاكمة مجلس النواب لترامب، في 14 صفحة في أول ملف له قبل محاكمة مجلس الشيوخ يوم الاثنين الماضي.

وذكروا فيها أن الديمقراطيون ورئيس مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي، ركزوا على محاكمة ترامب واستغلال لحظة فوضى لتحقيق مكاسب سياسية، بدلاً من العمل على شفاء الأمة.

وفي المذكرة الموسعة التي قدمت اليوم، ذكر فريق الدفاع، أن ترامب لم يحرض "المشاغبين" وأن خطابه حول تزوير الانتخابات قبل أعمال الشغب، محمي بموجب التعديل الأول من الدستور الأمريكي.

وقالوا إن خطاب ترامب في 6 يناير، دعا المتظاهرين إلى السلمية، وحثهم على ذلك خلال دعوته لمسيرة نحو الكونجرس، أثناء جلسة التصديق على نتائج الانتخابات.

ورأوا أن اتهامات مديري مجلس النواب، لترامب، بسبب خطابه، "لا يمكن تفسيرها على أنها دعوة للعنف، أو للإطاحة بالحكومة".

وأشاروا إلى أن خطاب ترامب الذي تضمن عبارات "إذا لم تقاتل مثل الجحيم فلن يكن لديك بلدًا بعد الآن" كان مجازيًا ولم يدعو إلى أي عنف بشكل مباشر.

وفي مذكرتهم أكدوا أن وصف اتهامات ترامب بالتحريض على التمرد، بسبب بعض العبارات في خطابه، يعني تجاهل باقي الخطاب الذي حث أنصاره على السلمية في تظاهراتهم.

ويتهّم الديمقراطيون ترامب بالتحريض على الهجوم الذي وقع في 6 يناير على الكابيتول وأسفر عن مقتل خمسة أشخاص بينما عطّل لعدة ساعات جلسة للكونجرس لإقرار فوز بايدن في الانتخابات. وسبق أن دعا ترامب إلى وقف العملية.

وتبدأ إجراءات المحاكمة غدًا في مجلس الشيوخ، الذي سيتعيّن على أعضائه تحديد إن كان قد حرّض بالفعل على هجوم دام استهدف مقرّ الكابيتول.

واتّهم المدّعون الديمقراطيون في قضية محاكمة ترامب، الثلاثاء الماضي، الرئيس الأمريكي السابق بارتكاب "خيانة ذات بعد تاريخي" في مرافعة تمهيدية، واعتبروا أن "الرئيس حرض حشدًا عنيفًا على مهاجمة الكابيتول" و"عزمه على البقاء في السلطة بأي ثمن هو خيانة ذات بعد تاريخي"، طالبين "إدانته" في المحاكمة بمجلس الشيوخ.