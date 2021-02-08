وزيرا خارجية تركيا وتونس يبحثان تطورات الوضع في ليبيا

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

تونس - (د ب أ)

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، مع نظيره التونسي عثمان الجرندي، الشأن الليبي، هاتفيًا.

وذكرت مصادر دبلوماسية تركية لوكالة الأناضول للأنباء التركية اليوم الاثنين، إن تشاووش أوغلو والجرندي، بحثا آخر المستجدات في ليبيا، دون ذكر مزيد من التفاصيل حول فحوى المكالمة.

كان الرئيس التونسي قيس سعيد قد وجه في وقت سابق من اليوم الاثنين، الدعوة لأعضاء السلطة التنفيذية المنتخبة في ليبيا لزيارة تونس، في مسعى لدعم مسار التسوية السياسية خلال المرحلة الانتقالية في البلد الجار.

يشار إلى أن الأمم المتحدة أعلنت يوم الجمعة الماضية، عن السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا التي تتكون من مجلس رئاسي مكون من رئيس ونائبين (من أقاليم ليبيا الثلاثة)، بالإضافة لرئيس حكومة مستقل عن المجلس.

وتم انتخاب محمد يونس المنفي رئيسًا للمجلس الرئاسي ونائبين هما عبدالله اللافي وموسى الكوني،وعبد الحميد دبيبه رئيسًا للحكومة المقبلة.