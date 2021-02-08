أخبار عاجلة

"أوكسفورد" تختبر فعالية لقاح "أسترازينيكا" على الأطفال -
أمانة الشرقية تغلق 29 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية -
126 جوادًا عالميًّا تتوافد لـ"كأس السعودية" -
مسؤول سوداني: ما تفعله إثيوبيا في الأراضي السودانية يشبه الاستيطان الإسرائيلي -
أردوغان يفتتح مسجدا في مسقط رأسه ويطلق عليه اسم والده -
الهيئة الأوروبية للصحة: فيروس كورونا "هنا ليبقى" -
القوى العاملة: تعيين 3710 شاباً بينهم 68 من ذوي القدرات بالجيزة -
تبدأ الثلاثاء.. الأرصاد تعلن تفاصيل موجة الطقس غير المستقر على جميع المناطق -
112 مخالفة.. المصيلحي: 1889 محلًّا مشاركًا في الأوكازيون والطلبات مستمرة -
تحرير 69 مخالفة تموينية في حملات ببني سويف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

عميدان جديدان لكليتي الآداب والخدمة الاجتماعية بجامعة بني سويف

Print
عميدان جديدان لكليتي الآداب والخدمة الاجتماعية بجامعة بني سويف عميدان جديدان لكليتي الآداب والخدمة الاجتماعية بجامعة بني سويف

مصراوي Masrawy

10:14 م الإثنين 08 فبراير 2021

بني سويف - حمدي سليمان:

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، موافقة رئيس الجمهورية على تعيين الدكتور رمضان أحمد عبد النبي أستاذ الأدب والنقد بكلية الآداب، ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث سابقا، عميدا للكلية خلفا للدكتور جودة مبروك الذي انتهت فترة عمادته.

كما وافق رئيس الجمهورية على تعيين الدكتور أبو الحسن عبد الموجود إبراهيم أبو زيد عميدًا لكلية الخدمة الاجتماعية التنموية.

يذكر أن الدكتور أبو الحسن حصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية بتقدير جيد جدا 1989 من جامعة القاهرة فرع الفيوم، وحصل على الدكتوراة فى الفلسفة فى الخدمة الإجتماعية بمرتبة الشرف الأولى عام 2001، ثم عمل أستاذ فى مجالات الخدمة الاجتماعية ثم عميدا للمعهد العالي للخدمة الإجتماعية في قنا، كما عمل قائماً بعمل نقيب الإجتماعيين في محافظة الأقصر من عام 2015 حتى عام 2016، وعضو لجنة تحكيم بحوث الخدمة الاجتماعية في المؤتمر العلمي الدولي.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزير الطيران: محاسبة المقصرين في مجال إجراءات السلامة التي تطبقها "مصر للطيران"

وزير الطيران: محاسبة المقصرين في مجال إجراءات السلامة التي تطبقها "مصر للطيران"

ممشى أهل مصر على نهر النيل مجانا لكل المصريين

ممشى أهل مصر على نهر النيل مجانا لكل المصريين

متحف الأوهام الأول في مصر للترفيه و الخدع البصرية

متحف الأوهام الأول في مصر للترفيه و الخدع البصرية

الخارجية المصرية: لم نلتفت لتصريحات تركيا أو نعطها وزنًا.. ونقيم موقف الدوحة

الخارجية المصرية: لم نلتفت لتصريحات تركيا أو نعطها وزنًا.. ونقيم موقف الدوحة

شبكة عيون الإخبارية