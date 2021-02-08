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هولندا تمدد حظر التجوال الليلي حتى الشهر المقبل

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هولندا تمدد حظر التجوال الليلي حتى الشهر المقبل هولندا تمدد حظر التجوال الليلي حتى الشهر المقبل

مصراوي Masrawy

09:36 م الإثنين 08 فبراير 2021

أمستردام - (د ب أ)

صرح مسؤولون في هولندا اليوم الاثنين، أن قررت تمديد حظر التجوال الليلي حتى الثاني من مارس المقبل.

وتم فرض حظر التجوال، الذي يستمر من التاسعة مساء حتى الرابعة والنصف صباحًا، يوم 23 يناير الماضي، خشية تفشي السلالة الجديدة الأسرع انتشار من المستجد.

ولا يتم السماح بخروج المواطنين من منازلهم خلال ساعات الحظر بدون أسباب مهمة.

ووقعت أعمال شغب في عدة مدن هولندية في بداية فرض حظر التجوال، الذي يعتبر أقوى الإجراءات التي تم فرضها حتى الآن للتصدي للجائحة.

كما مددت الحكومة الهولندية كافة الإجراءات الأخرى التي تهدف للتصدي للجائحة حتى الثاني من مارس بما في ذلك إغلاق المدارس والمتاجر والمطاعم.

وتم استئناف الدراسة فقط بالمدارس الابتدائية اليوم الاثنين، وإن كانت ظروف الطقس السيئة قد تسببت في استمرار إغلاق كثير من المدارس.

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