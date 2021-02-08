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الأمم المتحدة ترحب بقرار عودة واشنطن لمجلس حقوق الإنسان

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الأمم المتحدة ترحب بقرار عودة واشنطن لمجلس حقوق الإنسان الأمم المتحدة ترحب بقرار عودة واشنطن لمجلس حقوق الإنسان

مصراوي Masrawy

09:33 م الإثنين 08 فبراير 2021

نيويورك - (أ ش أ):
رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الإثنين، بقرار الولايات المتحدة بشأن إعادة المشاركة في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وذكر جوتيريش في بيان نُشر على الموقع الإلكتروني لمنظمة الأمم المتحدة أن المجلس هو المنتدى العالمي الرائد لمعالجة مختلف تحديات حقوق الإنسان، وأن آليات المجلس وإجراءاته الخاصة تعتبر أدوات مهمة لضمان العمل والمساءلة.
وأعرب البيان عن تطلع الأمم المتحدة لسماع الصوت الحاسم للولايات المتحدة عبر العمل العاجل الذي يقوم به المجلس.
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد أعلن في وقت سابق من اليوم قرار عودة الولايات المتحدة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كـ"مراقب" بعد مغادرتها في يونيو 2018.

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