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صبحي كابر عن شائعة مقتله بـ"13 رصاصة": "خناقة بعيد عني ومليش عداوات"

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صبحي كابر عن شائعة مقتله بـ"13 رصاصة": "خناقة بعيد عني ومليش عداوات" صبحي كابر عن شائعة مقتله بـ"13 رصاصة": "خناقة بعيد عني ومليش عداوات"

مصراوي Masrawy

09:29 م الإثنين 08 فبراير 2021

كتب ـ محمد الصاوي:

نفى صبحي كابر صاحب سلسلة المطاعم الشهيرة، ما تردد من شائعات حول مقتله داخل مزرعة بالطريق الصحراوي .

وأضاف "كابر" لمصراوي، أنه بصحة جيدة ويتابع عمله من مقر المطعم الرئيسي بمنطقة روض الفرج، ولا توجد عداوة بينه وبين أحد تستدعي أن يتم تصفيته.

وقال :" مش عارف أقول ايه أكيد اللي طلع الشائعة دي ناس ولاد حلال.. أنا كل اللي سمعته أن في مشاجرة حصلت ما بين عائلتين على الطريق الصحراوي الرئيسي.. وأنا ليس لي أي مزارع على الطريق الرئيسي.. وليس لي أي عداوات تصل إلى أن يتم قتلي بهذا الشكل".

وتداولت صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي أخبار تزعم مقتل صبحي كابر صاحب مطعم صبحي كابر داخل مزرعته بالحزام الأخضر بـ 13 رصاصة من قبل مجهولين"

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