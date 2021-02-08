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"هلال الباحة" استقبل 84,864 مكالمة نتج منها 17842 بلاغًا خلال العام الماضي

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"الزهراني": إدارة التطوع رصدت (11174) ساعة تطوعية خلال (37) فعالية

استقبلت عمليات الهلال الأحمر بمنطقة الباحة أكثر من (84,864) مكالمة نتج منها (17,842) بلاغًا إسعافيًا، أنشأ منها (1992) بلاغًا لحالات الحوادث فيما بلغ عدد البلاغات المنشأة للحالات المرضية (15850)، خلال العام الماضي.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الرسمي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني أنه تم التعامل مع جميع البلاغات تم مباشرتها من قِبل (15) مركزًا إسعافيًا بمدينة الباحة ومحافظات المنطقة تعمل لخدمة المرضى والمصابين على مدار 24 ساعة وبمتابعة القيادة الميدانية والشؤون الإسعافية بالفرع.

وأشار "الزهراني" إلى أن إدارة التطوع بفرع الهيئة بالمنطقة رصدت أكثر من (11174) ساعة تطوعية من خلال إقامة (37) فعالية وبعدد (152) فرقة تطوعية تم تغطيتها من قِبل متطوعي ومتطوعات الهيئة.

وعلى مستوى إدارة التدريب بلغت عدد الدورات التدريبية والمحاضرات التوعوية خلال العام الماضي (42) دورة ومحاضرة، حيث استفاد منها أكثر من (1495) بالإضافة إلى مستفيدي الدورات المقامة عن بعد والبالغ عددهم (431) مستفيدًا ومستفيدة.

وتم اعتماد تدريب منطقة الباحة على تنفيذ برامج تخصصية (الإنعاش القلبي الرئوي لجمعية القلب الأمريكية) وبرنامج سلامة مشغلي مركبات الإسعاف (EVOS) ) والمعتمد من الاتحاد الوطني لفنيي طب الطوارئ بالولايات المتحدة الأمريكية (MAEMT).

وثمّن مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة خالد محمد الغامدي دعم وتوجيهات الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير المنطقة وكذلك رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال العويسي للدعم اللامحدود لفرع الهيئة بجميع الإمكانات والبرامج التدريبية والإسعافية.

ودعا الزهراني المواطنين والمقيمين التواصل عند حدوث أي طارئ -لا قدر الله- مع غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر على الرقم الإسعافي (997) أو عن طريق التطبيق الإلكتروني "أسعفني"، وللخدمة المجتمعية التواصل على الرقم الموحد 19971.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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