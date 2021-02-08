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ضبط صاحب شركة يبيع أجهزة محظورة لتقوية شبكات الهواتف في النزهة

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ضبط صاحب شركة يبيع أجهزة محظورة لتقوية شبكات الهواتف في النزهة ضبط صاحب شركة يبيع أجهزة محظورة لتقوية شبكات الهواتف في النزهة

مصراوي Masrawy

09:16 م الإثنين 08 فبراير 2021

كتب - علاء عمران:

"لو الشبكة معاك ضعيف .. عندنا أجهزة تقوية الشبكات باسعار مخفضة" إعلان على فيسبوك قاد أجهزة الامن لضبط صاحب الشركة لمخالفة القانون وبيع أجهزة محظورة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صاحب شركة لكاميرات المراقبة "له معلومات جنائية" - بمنطقة النزهة لقيامه بالترويج لبيع أجهزة تقوية إشارة شبكات الهواتف المحمولة والغير مصرح ببيعها أو تداولها عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" .

وعثر بمقر شركته على أجهزة تجميع المحمول وتقويتها – أجهزة هوائى داخلى وخارجى لتقوية إشارة الشبكات – جهاز لبث شبكات الإنترنت – جهاز تتبع.

واعترف بحيازة المضبوطات بقصد بيعها والتربح منها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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