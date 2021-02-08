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الاتحاد الأوروبي قلق إزاء من تجدد هجمات الحوثيين في اليمن والسعودية

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الاتحاد الأوروبي قلق إزاء من تجدد هجمات الحوثيين في اليمن والسعودية الاتحاد الأوروبي قلق إزاء من تجدد هجمات الحوثيين في اليمن والسعودية

مصراوي Masrawy

09:10 م الإثنين 08 فبراير 2021

صنعاء - (د ب أ)

أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، عن قلقه من تجدد هجمات الحوثيين في مناطق يمنية وأخرى سعودية، محذرًا من تقويض الجهود الدبلوماسية.

وأفاد بيان صادر عن متحدث الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، بأن "الاتحاد يشعر بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن تجدد الهجمات التي يشنها الحوثيون في محافظتي مأرب والجوف، فضلاً عن محاولات متكررة لهجمات عبر الحدود على أراضي المملكة العربية ".

وأشار البيان إلى أن "تجدد العمليات العسكرية والهجمات في محافظة مأرب في هذا الوقت بالذات، يقوض بشكل خطير الجهود المستمرة للمبعوث الخاص للأمم المتحدة، مارتن جريفيث، بالإضافة إلى الجهود الشاملة للمجتمع الدولي لإنهاء الحرب في اليمن".

وأكد البيان على الحاجة الملحة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة لليمن بأكمله.

يشار إلى أن الحوثيين شنوا عدة هجمات على مواقع للجيش اليمني في مأرب يومي الأحد والاثنين، وأطلقوا صاروخًا باليستيًا أدى إلى مقتل وجرح مدنيين، وفق بيان للجيش اليمني.

كما أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية اعتراض وتدمير خمس طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة يومي الأحد والاثنين.

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