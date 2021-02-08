السودان: تسجيل 86 إصابة جديدة بكورونا ولا وفيات خلال 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

الخرطوم - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال(24) ساعة الماضية، بدون أية حالات وفاة جديدة فيما تم شفاء 162 حالة.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الاثنين عن التقرير الوبائي ليوم أمس - أن الحالات الجديدة سجلت معظمها في ولاية الخرطوم.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 27 ألفا و 717 حالة، بينها 1835 وفاة، و 22 ألفا و 52 شخصا تعافوا.

وشددت وزارة الصحة السودانية، على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.